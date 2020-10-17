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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОСЕЛО НА 1,4%
16:36 19.10.2020
В январе-сентябре 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 13 671,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 32,9%, в обрабатывающей промышленности – на 0,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,4%.
При этом в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечен рост на 0,4%.
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