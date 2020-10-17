|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ДИЗАЙНЕР СТАЛА ПРИЗЕРОМ ПРЕСТИЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В КИЕВЕ
16:21 19.10.2020
Александра Воловикова, лауреат Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2020», стала призером престижного международного конкурса молодых дизайнеров в Киеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», Александра – победитель онлайн-голосования в своей группе, где ее соперниками были представители Нидерландов, Украины, Латвии, Словении и Венгрии. В тройке лучших вместе с Беларусью – Венгрия и Болгария. Гран-при конкурса – у дизайнера из Нидерландов.
Также среди 20 финалистов – дизайнеры из Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Украины, Эстонии, Словении и Нидерландов.
Результаты были объявлены 15 октября международным жюри из Франции, Италии, Бельгии, США и Японии в онлайн-формате. Представительница Беларуси получила приз от партнера IYDC 2020 COCOS – компании Fashion Trade, которая займется разработкой логотипа для бренда Александры Воловиковой.
Международный конкурс молодых дизайнеров IYDC в Киеве – один из крупнейших и влиятельных профессиональных конкурсов Восточной и Центральной Европы, который проходит в рамках Недели моды Украины под эгидой Международной общественной организации «Украинский Совет Моды». Беларусь была представлена на этом конкурсе впервые.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
Курсы в банках
на 19.10.2020
Конвертация в банках
на 19.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте