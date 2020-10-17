Александра Воловикова, лауреат Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2020», стала призером престижного международного конкурса молодых дизайнеров в Киеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», Александра – победитель онлайн-голосования в своей группе, где ее соперниками были представители Нидерландов, Украины, Латвии, Словении и Венгрии. В тройке лучших вместе с Беларусью – Венгрия и Болгария. Гран-при конкурса – у дизайнера из Нидерландов.

Также среди 20 финалистов – дизайнеры из Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Украины, Эстонии, Словении и Нидерландов.

Результаты были объявлены 15 октября международным жюри из Франции, Италии, Бельгии, США и Японии в онлайн-формате. Представительница Беларуси получила приз от партнера IYDC 2020 COCOS – компании Fashion Trade, которая займется разработкой логотипа для бренда Александры Воловиковой.

Международный конкурс молодых дизайнеров IYDC в Киеве – один из крупнейших и влиятельных профессиональных конкурсов Восточной и Центральной Европы, который проходит в рамках Недели моды Украины под эгидой Международной общественной организации «Украинский Совет Моды». Беларусь была представлена на этом конкурсе впервые.