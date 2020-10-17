ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,6%

15:59 19.10.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-сентябрь 2020 г. в текущих ценах составил 29,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,6% к уровню января-сентября 2019 г.