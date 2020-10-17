Компания А1 предоставит своим абонентам возможность переходить на eSIM в приложении «Мой А1».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 29 октября заменить классическую SIM-карту на ее цифровой аналог можно еще быстрее и проще. Для этого не обязательно обращаться в магазины А1 или авторизоваться в личном кабинете – достаточно зайти в мобильное приложение «Мой А1», убедиться, что устройство пользователя подключено к интернету по Wi-Fi, и выбрать в меню соответствующую услугу. После этого замена прежней SIM-карты на eSIM произойдет автоматически.

Новая услуга будет доступна физическим лицам, пользующимся смартфонами с поддержкой USSD-сервисов (в противном случае замена производится только в личном кабинете). Также для активации eSIM с помощью «Мой А1» обязательным условием станет наличие физической SIM-карты того же абонентского номера, с которого идет запрос на замену, и в том же смартфоне, на который установлено приложение. Первыми данной услугой смогут воспользоваться владельцы устройств Apple, а позднее она станет доступна и на девайсах под управлением Android.

eSIM – это встроенный модуль идентификации абонента. Поэтому цифровую альтернативу SIM-карты не надо устанавливать в слот. Сегодня eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, которые поддерживают эту технологию и представлены в Беларуси официально.

Для электронной SIM-карты нового поколения доступны те же возможности, что и для пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство или временно приостановить обслуживание. Но, в отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM в зависимости от модели устройства могут установить на один девайс до пяти различных профилей и управлять ими с одного устройства.

С обновленными порядком оказания услуги «Замена SIM-карты» можно ознакомиться здесь.