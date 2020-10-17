В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 483,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 980,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 245,6 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем январе-сентябре 2019 г., молока произведено 1 448,4 тыс. тонн (на 6,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 234,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. увеличилось на 5,1%, молока произведено 1 408,9 тыс. тонн (на 7,2% больше).

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота составило 869,3 тыс. голов или 100,6% к уровню 1 октября 2019 г., в том числе коров – 290,1 тыс. голов (101,1%). Численность свиней составила 349,8 тыс. голов, что на 12,2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 348,9 тыс. тонн, что на 12,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, средняя урожайность получена 39,4 центнера с одного гектара убранной площади против 35,4 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 60,8% площадей, подлежащей уборке. Накопано картофеля 72,6 тыс. тонн при средней урожайности 264 центнера с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 20,2% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 119,3 тыс. тонн при средней урожайности 360 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 60,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 25,4 тыс. тонн при средней урожайности 255 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 218,1 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 65,9 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 4,7 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 575,8 тыс. тонн кормовых единиц, или 112,1% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 1694,1 тыс. тонн (112,9%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 30,5 центнера кормовых единиц, что на 13,8% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 26,2 центнера (на 12% больше).