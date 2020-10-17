Хостинг-провайдер HostFly.by предлагает белорусским компаниям снизить свои затраты на хостинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Суппорт чейн», специалисты провайдера разработали программу рефинансирования хостинга. Она поможет сократить расходы на размещение сервисов и сайтов в интернете больше чем в два-три раза.

Рефинансировать затраты можно при переходе на хостинг HostFly.by с тарифных планов других хостинг-компаний. При этом HostFly.by гарантированно предоставит аналогичные или лучшие технические условия обслуживания, которые были у клиентов ранее, а также более низкую стоимость.

Так, например, при текущем уровне затрат на хостинг в 13-20 рублей в месяц HostFly.by обеспечит подключение за 9 рублей 99 копеек. При затратах 25-40 рублей стоимость хостинга снизится до 19 рублей 99 копеек в месяц.

Для выделенных серверов предлагается снизить затраты с 62-75 рублей до 20 руб. 99 коп. А также с 99-113 рублей до 41 рублей 99 копеек в месяц. Проекты, которые обслуживаются в других компаниях за 172-197 рублей можно перенести на HostFly.by за 83 рублей 99 копеек.

"Сегодня бизнес заинтересован в снижении затрат и мы готовы предоставить всем желающим возможность не только сократить расходы на хостинг, но и получить прирост технологического уровня и качества обслуживания. Благодаря многолетнему опыту работы на рынках Европы и США хостинг-провайдер HostFly.by может предложить своим клиентам минимизировать свои затраты без потерь в качестве услуг", - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.

Программа рефинансирования хостинга распространяется на все белорусские компании. Чтобы платить за хостинг меньше, нужно отправить заявку на адрес и указать текущий тариф и название хостинг-компании. После этого будет сформировано техническое и ценовое предложение для переноса проекта на HostFly.by.