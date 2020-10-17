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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 88,2 ТЫС.
13:46 19.10.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 октября 2020 года выросло до 88,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси на 19 октября зарегистрированы 88 тыс. 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 80 тыс. 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 933 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 592 человека, число смертей от COVID-19 - на 4.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 235 тыс. 892 теста.
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