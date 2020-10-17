В Минске осуществляют деятельность 140,2 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 81,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 261,6 тыс. граждан.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

Данными организациями уплачено в бюджет 2,8 млрд рублей, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.