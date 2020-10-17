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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ СОКРАЩАТЬ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ


13:19 19.10.2020

Беларусь планирует сокращать выбросы парниковых газов в транспортном секторе. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, который прошел 16 октября в Минске.

Согласно статистике, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников составляют более 60% общего количества. Наибольший вклад вносит автомобильный транспорт. На данный момент действует стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух Беларуси до 2020 года.

"Для реализации Парижского соглашения по климату предусмотрена разработка национальной стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Стратегию подготовит Минприроды совместно с заинтересованными в течение 2021-2022 годов. Она будет включать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в транспортном секторе страны", - рассказал Болеслав Пирштук.

Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28% от уровня 1990-го. Минприроды рассчитывает превзойти этот показатель и достичь снижения выбросов на 33%.

"Развитие электротранспорта также может внести вклад в выполнение Беларусью обязательств по Парижскому соглашению", - отметил первый заместитель министра.

Помимо сокращения выбросов в атмосферу, электромобили способствуют снижению уровня шума, повышению качества среды в городах.
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