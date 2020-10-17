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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАННЫЙ ООО «БСВТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС «ВИСТЛ» УСПЕШНО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ


13:02 19.10.2020

На одном из белорусских военных полигонов 14-15 октября 2020 года прошли первые полевые испытания роботизированного комплекса «Вистл», разработанного специалистами ООО «БСВТ-новые технологии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, проверку прошли системы управления огнем и другие боевые возможности беспилотной машины.

Боевой робот был создан в инициативном порядке и представляет собой беспилотную наземную малозаметную боевую машину, оснащенную поворотной платформой с пакетом из 18 направляющих для неуправляемых авиационных ракет С-5 калибром 57 мм. Комплекс предназначен для эффективного огня с места по живой силе противника, бронированным и небронированным целям.

Благодаря наличию оптико-электронной станции «Грач» и системы обработки данных с применением искусственного интеллекта, «Вистл» способен обнаруживать цели на дальности до 3500 метров. При этом система самостоятельно рассчитывает угол возвышения, направления стрельбы и многие другие параметры. Высокая маневренность и проходимость роботизированного комплекса обеспечивают выполнение задач в сложных условиях местности при любых погодных условиях.

Управление боевым роботом осуществляется дистанционно по защищенному радиоканалу с запатентованной технологией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.
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