В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 76,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 71,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 23,9% всех поступлений, на физических лиц – 2,7%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.

В Минске насчитывается 137,6 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 7,0 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.