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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛОРУССКОЙ АЭС ГОТОВ НА 98%
12:40 19.10.2020
В настоящее время готовность первого энергоблока Белорусской атомной станции составляет 98%. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на форуме по развитию электромобильности «E-Mobility 2020», который прошел 16 октября в Минске.
По его словам, в реакторную установку загружено ядерное топливо, проведены гидроиспытания, запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны и производством первых киловатт-часов. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго — запланирован на 2022 год.
«Таким образом, совсем скоро Беларусь получит экономически выгодный, экологический чистый источник энергии, преимущества которого будут ощутимы как для экономики, так и для населения. И электротранспорт — это как раз то направление, которое сможем успешно развивать», - сказал Виктор Каранкевич.
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