Розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 38,9 млрд рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2020 г. составил 35,6 млрд рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 1,8 млрд рублей, или 80,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.

В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 70,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января-сентября 2019 г.