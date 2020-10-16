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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,4%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 7,4%
12:25 19.10.2020
Розничный товарооборот в январе-сентябре 2020 г. составил 38,9 млрд рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2020 г. составил 35,6 млрд рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2020 г. составил 1,8 млрд рублей, или 80,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2019 г.
В январе-сентябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 70,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 92,6% к уровню января-сентября 2019 г.
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