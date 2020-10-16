При выполнении подрядной организацией огневых работ на участке талового масла в ОАО «Светлогорский ЦКК» произошла чрезвычайная ситуация. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».

Руководство концерна и служба охраны труда и промышленной безопасности в срочном порядке выехали на место ЧС.

«На ликвидации пожара работают спасатели. По предварительным данным, загорелся резервуар с таловым маслом. Один человек – работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, при падении с высоты от взрывной волны погиб. Все обстоятельства случившегося будут расследованы соответствующей комиссией из представителей уполномоченных органов», - прокомментировали в концерне.