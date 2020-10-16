На 1 октября 2020 года в Витебской области 4918 граждан осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, они заплатили 498,7 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество таких физических лиц увеличилось на 401 человека.

Рост количества плательщиков, осуществляющих виды деятельности, не требующей государственной регистрации, отмечен практически во всех регионах области за исключением Лиозненского, Сенненского и Шумилинского районов.

Наибольшее количество таких плательщиков осуществляют деятельность в Витебске (1106 человек) и Новополоцке (728 человек), а также в Полоцком (503 человека), Оршанском (455 человек) и Глубокском (357 человек) районах.

Среди предусмотренных видов деятельности наиболее распространенными и востребованными видами в области являются парикмахерские и косметические услуги (1334 человека), услуги репетиторов (693 человека), сдача жилых помещений и садовых домиков физическим лицам для краткосрочного проживания (215 человек).