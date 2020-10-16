ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЯЩИХ ЕДИНЫЙ НАЛОГ ГРАЖДАН


11:41 19.10.2020

На 1 октября 2020 года в Витебской области 4918 граждан осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, они заплатили 498,7 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество таких физических лиц увеличилось на 401 человека.

Рост количества плательщиков, осуществляющих виды деятельности, не требующей государственной регистрации, отмечен практически во всех регионах области за исключением Лиозненского, Сенненского и Шумилинского районов.

Наибольшее количество таких плательщиков осуществляют деятельность в Витебске (1106 человек) и Новополоцке (728 человек), а также в Полоцком (503 человека), Оршанском (455 человек) и Глубокском (357 человек) районах.

Среди предусмотренных видов деятельности наиболее распространенными и востребованными видами в области являются парикмахерские и косметические услуги (1334 человека), услуги репетиторов (693 человека), сдача жилых помещений и садовых домиков физическим лицам для краткосрочного проживания (215 человек).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2020
валюта курс
EUR 3.0118
USD 2.5729
RUB 3.2977
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0118 -0.0057
USD 2.5729 -0.0031
RUB 3.2977 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0130 3.0180
USD 2.5710 2.5740
RUB 3.2950 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 91.3000 91.7000
USD/RUB 77.9500 78.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте