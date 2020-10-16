Полный переход на электромобили в Беларуси обеспечит потребление электроэнергии на уровне 12 млрд кВт•ч. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на форуме по развитию электромобильности «E-Mobility 2020», который прошел 16 октября в Минске.

«Сегодня кажется, что это вряд ли достижимо. Но электромобили постепенно становятся доступнее, их характеристики улучшаются. Если раньше они были в диковинку, сегодня для многих это повседневный транспорт. Ведущие страны мира стремятся к полному переходу на электротранспорт», - сказал министр.

Ожидается, что запуск Белорусской атомной электростанции откроет новые возможности для развития этого направления. Этот важнейший для страны и энергетической отрасли проект будет иметь синергетический эффект на десятилетия вперед. Ввод в эксплуатацию АЭС позволит обеспечить более трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, ежегодно замещать 4,5 млрд. м куб природного газа, что существенно укрепит энергетическую безопасность Беларуси. Объем сокращения выбросов парниковых газов составит более 7 млн. тонн в год. Это существенно улучшит экологическую обстановку в стране, а также позволит внести значительный вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата в мире.