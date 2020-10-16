ЭКОНОМИКА РБ

ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 7,7%

11:19 19.10.2020 организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 294,4 млн тонн грузов, или 92,3% к январю-сентябрю 2019 г. Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 90,2 млрд тонно-километров, или 93,3% к соответствующему периоду 2019 года. Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 1204,3 млн человек, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 13 815,8 млн пассажиро-километров, или 68% к уровню января-сентября 2019 г.