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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 7,7%
11:19 19.10.2020
организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 294,4 млн тонн грузов, или 92,3% к январю-сентябрю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 90,2 млрд тонно-километров, или 93,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2020 г. воспользовались 1204,3 млн человек, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 13 815,8 млн пассажиро-километров, или 68% к уровню января-сентября 2019 г.
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