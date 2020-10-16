В бюджет Минской области за январь-сентябрь 2020 года поступило 2544,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 426,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 2118,0 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 796,9 млн рублей, или 31,3% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 477,3 млн рублей (18,8%), налогу на прибыль - 228,7 млн рублей (9,0%), налогу на добавленную стоимость - 164,4 млн рублей (6,5%), акцизам – 109,7 млн рублей (4,3%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 91,0 млн рублей (3,6%).

Формирование бюджета Минской области в январе-сентябре 2020 года обеспечивали более 907 тысяч плательщиков, в том числе 32,4 тысячи организаций; 44,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 831,3 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-сентябре 2020 года поступило 863,3 млн рублей. На их долю приходится 33,9% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 1681,2 млн рублей налогов и платежей, или 66,1% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет 1511,4 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 67,8 млн рублей, физическими лицами – 102,1 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года платежи выросли на 3,7% в сопоставимых ценах, или на 60,3 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-сентябре 2020 года составили 52,0 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 1,5 тыс. рублей.