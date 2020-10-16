ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ


10:33 19.10.2020

В бюджет Минской области за январь-сентябрь 2020 года поступило 2544,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 426,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 2118,0 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 796,9 млн рублей, или 31,3% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 477,3 млн рублей (18,8%), налогу на прибыль - 228,7 млн рублей (9,0%), налогу на добавленную стоимость - 164,4 млн рублей (6,5%), акцизам – 109,7 млн рублей (4,3%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 91,0 млн рублей (3,6%).

Формирование бюджета Минской области в январе-сентябре 2020 года обеспечивали более 907 тысяч плательщиков, в том числе 32,4 тысячи организаций; 44,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 831,3 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-сентябре 2020 года поступило 863,3 млн рублей. На их долю приходится 33,9% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 1681,2 млн рублей налогов и платежей, или 66,1% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет 1511,4 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 67,8 млн рублей, физическими лицами – 102,1 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года платежи выросли на 3,7% в сопоставимых ценах, или на 60,3 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-сентябре 2020 года составили 52,0 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 1,5 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2020
валюта курс
EUR 3.0118
USD 2.5729
RUB 3.2977
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0118 -0.0057
USD 2.5729 -0.0031
RUB 3.2977 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0080 3.0130
USD 2.5690 2.5730
RUB 3.2930 3.3030
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 91.1500 91.6000
USD/RUB 77.8000 78.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте