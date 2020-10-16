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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛО НА 1,8%


10:21 19.10.2020

В январе-сентябре 2020 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 83,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 98,2%, в обрабатывающей промышленности – 98,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.

Индекс промышленного производства в сентябре 2020 г. по сравнению сентябрем 2019 г. составил 101,4%, с августом 2020 г. – 101%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-сентября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 16,1%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 11,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,8%, транспортных средств и оборудования – на 1,1%.
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