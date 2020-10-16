До конца 2020 года число зарядных станций в Беларуси увеличится до 400, а к концу 2021-го — достигнет 600. Такая информация прозвучала на форуме по развитию электромобильности «E-Mobility 2020», который прошел 16 октября в Минске.

«Наша главная задача - обеспечивать комфорт водителям электромобилей удобным расположением заправок. Возле торговых и развлекательных центров, на парковках супермаркетов, магазинов мы устанавливаем быстрые станции», - рассказал заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, в 2019 году объем потребления электроэнергии зарядными станциями составил 3,8 млн кВт•ч, к концу 2020 года планируется увеличение этого показателя до 12 млн кВтч.