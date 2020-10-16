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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛСЯ НА 1,3%
09:05 19.10.2020
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 9 месяцев 2020 года в текущих ценах составил 106,584 млрд рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.
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