Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 9 месяцев 2020 года в текущих ценах составил 106,584 млрд рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,3%.