В январе-сентябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4134,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 499,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 405 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в январе-сентябре 2019 г., молока произведено 1 490,1 тыс. тонн (на 8,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 394,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. увеличилось на 6,7%, молока произведено 1 459,8 тыс. тонн (на 9% больше).

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 957,2 тыс. голов крупного рогатого скота, или 100,5% к уровню 1 октября 2019 г., в том числе коров – 331,4 тыс. голов (на 0,8% меньше). Численность свиней составила 719,9 тыс. голов, что на 6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2020 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 987,9 тыс. тонн, что на 18,2% больше, чем на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность получена 40,5 центнера с одного гектара убранной площади против 33,7 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 71,9% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 178,3 тыс. тонн при средней урожайности 318 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 33% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 470,1 тыс. тонн при средней урожайности 459 центнеров с одного гектара.

Овощи убраны с 38,9% площадей, подлежащих уборке. Овощей собрано 7,9 тыс. тонн при средней урожайности 268 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 285,4 тыс. гектаров (101,1% к уровню 1 октября 2019 г.). Посевная площадь под озимый рапс составила 106,7 тыс. гектаров, что на 11,8% больше, чем на 1 октября 2019 г. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 7 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 582,1 тыс. тонн кормовых единиц, или 110,7% к 1 октября 2019 г., из них кормов из трав – 1 645,1 тыс. тонн (106,5%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,9 центнера кормовых единиц, что на 9,7% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 22,7 центнера (на 6,1% больше).