С 10 по 13 ноября 2020 г. в Минске пройдет 26 Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в ее рамках 11 и 12 ноября впервые пройдет «Конгресс производителей и торговых сетей» по закупкам продукции белорусских и зарубежных поставщиков.

Представители торговых сетевых компаний, объектов общественного питания и другие могут принять участие в секции проведения прямых индивидуальных переговоров закупщиков и производителей - поставщиков продовольственной продукции, на которых будет возможность установить новые деловые контакты, обсудить выгодные условия заключения контрактов, сотрудничество с уполномоченными представителями крупнейших поставщиков продовольственного сегмента.