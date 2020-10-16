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ЭКОНОМИКА РБ
КОНГРЕСС РИТЕЙЛЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ПРОДЭКСПО-2020»
17:34 16.10.2020
С 10 по 13 ноября 2020 г. в Минске пройдет 26 Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2020».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в ее рамках 11 и 12 ноября впервые пройдет «Конгресс производителей и торговых сетей» по закупкам продукции белорусских и зарубежных поставщиков.
Представители торговых сетевых компаний, объектов общественного питания и другие могут принять участие в секции проведения прямых индивидуальных переговоров закупщиков и производителей - поставщиков продовольственной продукции, на которых будет возможность установить новые деловые контакты, обсудить выгодные условия заключения контрактов, сотрудничество с уполномоченными представителями крупнейших поставщиков продовольственного сегмента.
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