В рамках заданий государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс» на 2021-2025 годы Институтом плодоводства НАН Беларуси планируется создать не менее 10 новых сортов плодовых и ягодных культур. Такая информация прозвучала во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с трудовым коллективом института.

Так, в течение следующей пятилетки планируется создать новые сорта груши позднего срока созревания, отличающегося высокой зимостойкостью и высокой урожайностью, гибриды плодовых культур с комплексной устойчивостью к болезням и высоким качеством плодов, а также сорта-опылители для моносортных товарных насаждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для производства посадочного материала высокого качества специалисты и ученые проведут исследования по принципам формирования базовых репозиториев плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений, соответствующих новым карантинным требованиям Евразийского экономического союза с учетом изменений районированного сортимента плодовых и ягодных культур и обеспечивающие снижение процента реинфицирования до 15%. Закладка плодовых насаждений оздоровленными адаптивными сортами, пригодными для возделывания по интенсивным технологиям, позволит повысить продуктивность насаждений и качество продукции на 20-25%. Активная селекционная работа позволит обеспечить значительное повышение доли отечественных сортов в хозяйствах Беларуси.

В 2020 году Институт плодоводства выполняет четыре задания в рамках подпрограммы «Агропромкомплекс – эффективность и качество» ГНТП «Агропромкомплекс-2020» и мероприятия подпрограммы «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов растений национального банка для селекции, обогащения культурной и природной флоры Беларуси» Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы. Среди разработок института в 2016-2020 годах – новые сорта плодовых культур, превосходящих отечественные и зарубежные аналоги по ряду хозяйственно-ценных признаков. Это сорта абрикоса «Лявон» и «Камея» (раннего срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням), сорт крыжовника «Ваяр» (позднего срока созревания, характеризующийся зимостойкостью, относительной устойчивостью к сферотеке, хорошими вкусовыми качествами), сорт малины «Услада» (зимостойкий сорт малины летнего срока созревания со слабо шиповатыми побегами, высоким потенциалом продуктивности), сорт черешни «Мария» (сорт черешни раннего срока созревания, зимостойкий, высокоустойчив к коккомикозу, высоких вкусовых и товарных качеств). Созданы также первые отечественные сорта фундука «Лал» и «Яшма».