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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ НА 1 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛА 16,7 МЛН РУБЛЕЙ


17:03 16.10.2020

В Гомельской области задолженность по платежам в бюджет на 1 октября 2020 года составила 16,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, формирование бюджета Гомельской области в январе-сентябре 2020 года обеспечивали более 503 тысяч плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 454 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

За январь-сентябрь 2020 года в бюджет области поступило 1761,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет –364,4 млн рублей, в местные бюджеты – 1396,6 млн рублей.

Около 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 30,6% – за счет подоходного налога, 22,4% – за счет акцизов, 11,1% – за счет налога на добавленную стоимость, 7,7% – за счет налога на прибыль и 7,6% за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-сентябрь 2020 года поступило 1352,4 млн рублей. На их долю приходится 76,8% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 305,6 млн рублей (17,4%), индивидуальных предпринимателей – 45,4 млн рублей (2,6%), физических лиц – 45,9 млн рублей (2,6%).
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