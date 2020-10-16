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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «ИНКАТА» СОЗДАСТ В СЭЗ «МИНСК» НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СТАРТАПАМ
16:37 16.10.2020
Белорусская компания «ИнКата» планирует реализовывать инвестиционный проект по созданию и развитию в СЭЗ «Минск» научно-технологического парка для оказания услуг технологическим стартапам.
Как сообщает сайт СЭЗ, с этой целью будут возведены быстромонтируемые пневмокаркасные здания, на территории которых появятся конструкторское бюро, исследовательский инженерный (R&D) центр, центр прототипирования, а также производственные консультанты, инвесторы и бизнес менторы.
На территории парка будут воплощаться в жизнь разработки из передовых областей науки и техники: нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизация крупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство, медицинское оборудование, робототехника.
Создание научно-технологического парка ИнКата в СЭЗ «Минск» позволит получить дополнительные конкурентные преимущества ее резидентам, технологическим стартапам, а в перспективе и Республике Беларусь в развитии инновационного предпринимательства и инновационной деятельности, прежде всего, за счет роста инновационных предприятий и их выведения на международный рынок.
Реализация проекта частично финансируется из средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета.
Объекты технопарка будут размещаться на территории СЭЗ «Минск» в Минской области в районе п. Привольный.
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