Белорусская компания «ИнКата» планирует реализовывать инвестиционный проект по созданию и развитию в СЭЗ «Минск» научно-технологического парка для оказания услуг технологическим стартапам.

Как сообщает сайт СЭЗ, с этой целью будут возведены быстромонтируемые пневмокаркасные здания, на территории которых появятся конструкторское бюро, исследовательский инженерный (R&D) центр, центр прототипирования, а также производственные консультанты, инвесторы и бизнес менторы.

На территории парка будут воплощаться в жизнь разработки из передовых областей науки и техники: нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизация крупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство, медицинское оборудование, робототехника.

Создание научно-технологического парка ИнКата в СЭЗ «Минск» позволит получить дополнительные конкурентные преимущества ее резидентам, технологическим стартапам, а в перспективе и Республике Беларусь в развитии инновационного предпринимательства и инновационной деятельности, прежде всего, за счет роста инновационных предприятий и их выведения на международный рынок.

Реализация проекта частично финансируется из средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета.

Объекты технопарка будут размещаться на территории СЭЗ «Минск» в Минской области в районе п. Привольный.