На 1 октября 2020 года количество жителей Гродненской области, осуществляющих деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 366 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, если за 9 месяцев 2019 года количество их составляло 5658 человек, то на 1 октября 2020 года – 6024.

Поступило в бюджет единого налога от данной категории плательщиков 607,5 тыс. рублей.

Более чем на 25% возросло число граждан, оказывающих парикмахерские услуги. За 9 месяцев 2020 года их количество составило – 1537 человек, за аналогичный период 2019 года – 1191.

Также на 162 увеличилось число граждан, осуществляющих розничную торговлю продукцией цветоводства, декоративными растениями, их семенами и рассадой, животными, произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел, на налоговом учете состоит 1439 таких плательщиков.

Репетиторские услуги оказывают 822 человека или на 25 больше, чем за 9 месяцев 2019 года.

Наблюдается рост числа плательщиков, осуществляющих ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов. На налоговом учете состоит 183 таких плательщика, что на 19 больше.

Также на 48 человек увеличилось число граждан, оказывающих услуги по уходу за взрослыми и детьми. В целом же на налоговом учете состоит 329 таких граждан.

Количество плательщиков, оказывающих строительные услуги, составило 356 человек, что на 2 больше аналогичного периода прошлого года.

Основное количество плательщиков, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, сосредоточено в городе Гродно (1933), в Лидском (858), Волковысском (491), Слонимском (350) и Сморгонском (299) районах.