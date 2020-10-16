ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 19 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В МОСКВУ

16:09 16.10.2020 Компания «Белавиа» с 19 октября увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13:35 и прибытием в Москву в 14:55. Улететь из Москвы можно будет в 14:45 с прибытием в Минск в 16:05.