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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 19 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В МОСКВУ
16:09 16.10.2020
Компания «Белавиа» с 19 октября увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13:35 и прибытием в Москву в 14:55.
Улететь из Москвы можно будет в 14:45 с прибытием в Минск в 16:05.
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