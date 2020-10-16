Прокуратура Осиповичского района проверила исполнение законодательства, направленного на защиту трудовых прав работников организаций агропромышленного комплекса (АПК), в том числе в части соответствия коллективных договоров закону.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, установлено, что положения таких договоров не всегда отвечали требованиям нормативных правовых актов и сочетались с внесенными в Трудовой кодекс (ТК) изменениями. Отсутствие актуализации их норм существенно ухудшало права работников, которые не являлись членами профсоюза, незаконно ограничивало права работников в части применения к ним норм о времени труда и отдыха, формах, размерах оплаты, гарантиях и компенсациях.

Например, в коллективном договоре ОАО «ЖорновкаАГРО» содержались положения, которые не учитывали изменения, внесенные в ТК еще в январе 2020 года.

Так, с принятием новой редакции статьи 365 ТК определено, что положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях применяются в отношении всех работников организации, в том числе и не являющихся членами профсоюза.

В этой же статье кодекса сказано, что действие иных положений коллективного договора распространяется на работников, от имени которых он не заключался, при условии, что те выразят согласие на это в письменной форме.

Несмотря на это в коллективном договоре ОАО «ЖорновкаАГРО» были положения о распространении всех его норм на работников организации, вступивших в профсоюз, а также других работников, от имени которых он не заключался, при условии подачи ими письменных заявлений, одобренных нанимателем и профкомом.

Аналогичные нормы были закреплены в коллективных договорах, заключенных между нанимателями и работниками-членами профсоюза ОАО «Авангард-Нива», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», ОАО «Ясень-АГРО».

В коллективном договоре ОАО «Авангард-Нива» предусматривалось, например, что выплата заработной платы сотрудникам организации производится один раз в месяц.

Согласно ст.73 ТК выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц, если иная периодичность не определена контрактом.

Включение в трудовой договор положений о выплате зарплаты один раз в месяц нарушало права работников и противоречило законодательству о труде.

Прокуроры зафиксировали в организациях АПК нарушения законодательства и при применении контрактной формы найма, исчислении продолжительности трудового отпуска, выплатах стимулирующего характера в виде надбавки за сложность и напряженность работы.

В ОАО «ЖорновкаАГРО» и ОАО «Ясень-АГРО» в заключенных контрактах присутствовали ссылки на недействующие акты законодательства.

Согласно ст.7 ТК наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде. При этом в этой же статье предусмотрено, что локальные нормативные правовые акты, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными.

Прокурор Осиповичского района опротестовал незаконные положения коллективных договоров организаций АПК и потребовал внести в них необходимые изменения.