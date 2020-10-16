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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 6,9%


15:29 16.10.2020

За январь-август 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 3,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 13,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 4,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 15,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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