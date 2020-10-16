Генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и главный конструктор по автомобильной технике Павел Шабанов принимают участие в проходящем 16 октября в Минске форуме E-Mobility 2020, представляя новейшие разработки предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», за последний год Минский автомобильный завод пополнил модельный ряд пассажирской и грузовой автотехники новейшим электробусом МАЗ 303Е10 и электромобилем МАЗ - 4381Е0.

Электробус МАЗ 303Е10 является инновационным пассажирским транспортным средством, который одновременно объединяет в себе преимущества как автобуса, так и троллейбуса. МАЗ 303Е10 оснащен тяговым асинхронным электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, установленные на МАЗ 303Е10, отличаются высокой удельной емкостью в 412 А.ч и долгим сроком службы. В целом, расчетный запас хода электробуса составляет 300 км, что, по сути, позволяет объехать целый город. Тип зарядки ONC (over-night charging) позволяет за 6,5 часов полностью зарядить батареи и обеспечить работу электробуса на всю рабочую смену. Электробус оснащен такими опциями как теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, USB-порты для зарядки смартфонов, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, электролюки, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветкой, которая может быть разной – «холодной» утром и «теплой».

Первый белорусский электрогрузовик МАЗ-4381Е0 имеет технически допустимую полную массой 12,5 тонн. Его грузоподъемность составляет 5700 кг. Электрогрузовик предназначен для работы в городских условиях, где он может стать отличным помощником для транспортировки грузов в черте города. МАЗ-4381Е0 оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. С двигателем агрегатируется согласующий 2-х ступенчатый редуктор с электронным управлением переключения передач. Запас хода на данном образце составляет около 100 км. Количество аккумуляторов может варьироваться в зависимости от потребностей заказчика и длины его ежедневных маршрутов. Тяговые батареи представляют собой литий содержащие ячейки номинальной емкостью 160 Ач, объединенные в состав тяговой АКБ по последовательно/параллельной схеме с использованием разъемных соединений. Для зарядки используется порт постоянного тока GB/T от китайского производителя.

Организаторы E-Mobility 2020 - Министерство энергетики и ПО «Белоруснефть».

В форуме принимают участие представители Министерства промышленности, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной академии наук Беларуси и Госавтоинспекции.

В форуме задействованы и профильные предприятия Беларуси, чье производство направлено на развитие транспорта, работающего на электродвигателях.