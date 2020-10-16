С начала протестов из Беларуси в соседнюю Украину переехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов. Об этом DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

«У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи ИT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается», - отметил он.

На данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства, сообщил Борняков. А компания PandaDoc, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, уже приняла такое решение.

В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских «айтишников». Один такой специалист производит в среднем около 100 тысяч долларов в год добавленной стоимости, посчитал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

«Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 миллионов долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину», - подчеркнул эксперт.

Зарплата «айтишника» составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет Несходовский.

По данным опроса dev.by, Украина — на первом месте среди предпочтительных вариантов для релокейта для белорусских компаний, по мнению респондентов.