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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2,5 МЕСЯЦА 1,2 ТЫСЯЧИ БЕЛОРУССКИХ АЙТИШНИКОВ ПЕРЕЕХАЛИ В УКРАИНУ
14:57 16.10.2020
С начала протестов из Беларуси в соседнюю Украину переехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов. Об этом DW рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
«У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи ИT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается», - отметил он.
На данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства, сообщил Борняков. А компания PandaDoc, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, уже приняла такое решение.
В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских «айтишников». Один такой специалист производит в среднем около 100 тысяч долларов в год добавленной стоимости, посчитал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
«Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 миллионов долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину», - подчеркнул эксперт.
Зарплата «айтишника» составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет Несходовский.
По данным опроса dev.by, Украина — на первом месте среди предпочтительных вариантов для релокейта для белорусских компаний, по мнению респондентов.
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