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ЭКОНОМИКА РБ


СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ ПОЛЬШИ ПАРТИИ ОВОЩЕЙ ВМЕСТО ЗАЯВЛЕННОГО В ДОКУМЕНТАХ ПИВА


14:29 16.10.2020

Сотрудники Оперативной таможни вместо заявленных в товаросопроводительных документах 20 тысяч литров «пива солодового», перевозившегося в грузовике российской фирмы-перевозчика, обнаружили 20 тонн овощей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машину Renault с товаром таможенники остановили на белорусско-российском участке границы.

Пиво, которое по факту оказалось овощами, следовало на территорию Евразийского экономического союза из Польши.

При досмотре полуприцепа-рефрижератора обнаружено, что в Россию незаконно перемещается 20 тонн топинамбура, батата, фенхеля, брюссельской капусты, артишоков. Общая стоимость товара составила порядка 80 тысяч рублей.

При проверке таможенники установили, что полуприцеп-рефрижератор с идентичными регистрационными знаками пересекал таможенную границу через пункт пропуска «Берестовица». В том случае из Германии в Россию перемещались «смеси душистых веществ на основании спиртовых растворов, ароматизаторы».

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. На денежные средства перевозчика наложен арест. Назначены экспертизы с целью установления признаков совершения преступлений, предусмотренных ст. 380, 381 УК Республики Беларусь («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков», «Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).
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