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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОДАННЫХ В МИНСКЕ КВАРТИР УПАЛИ НА 3% НА ФОНЕ КРАЙНЕ НИЗКОГО СПРОСА В СЕНТЯБРЕ


14:13 16.10.2020

В начале осени вторичный рынок остался без кредитной подпитки, которая в последние годы была основным драйвером высокого спроса.

Стремительное сворачивание кредитов для вторичного рынка незамедлительно нашло отражение в сентябрьской статистике. В первый осенний месяц спрос на квартиры в Минске сократился на 32%, приблизившись к своему минимальному уровню за 10 лет, пишет Realt.by.

За 9 месяцев 2020 года в Минске было продано на 12,5% квартир меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предложение квартир в сентябре увеличилось на 11,6%, а всего с начала года число выставленных на продажу объектов выросло на 35,7%.

На данный момент на 1 проданную квартиру приходится 12 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», для которого характерно снижение цен на квартиры.

Снижение спроса было характерно для всех типов квартир, но сильнее других продажи упали у 1-комнатных (-35%) и 4-комнатных (-59%).

В общей структуре сделок около 13% пришлось на квартиры в готовых новостройках (дому не более года).

Оставшиеся на рынке покупатели сместили свои акценты в сторону недорогого жилья — выросла доля сделок с хрущевками и типовыми панельными домами.

На фоне резкого сокращения спроса ценовая коррекция была особенно значительной. Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась сразу на 3,1% и составила 1295 $/м2. Последний раз нечто подобное наблюдалось в апреле (-2,7%).

Средняя цена проданных квартир опустилась ниже 1300 $/м2 впервые за 16 месяцев.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-2,1% за месяц) — $51 000; 2-комнатные квартиры: 1233 $/м2 (-2,9%) — $58 000; 3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-2,9%) — $79 870; 4-комнатные квартиры: 1198 $/м2 (+7,1%) — $101 000.

Цены в объявлениях о продаже квартир начали опускаться еще во второй половине августа, а в сентябре процесс продолжился. Темпы пока невысокие, если сравнивать с ценами в реальных сделках — за сентябрь индекс опустился на 0,9% до 1387 $/м2.

Примечательно, что темпы снижения цен на дешевое жилье в сентябре были выше, чем у дорогого.

Разрыв между средним уровнем цен проданных и выставленных на продажу квартир составил 7,1%, что является максимумом с июля 2016 года.

Снижение цен было характерно для большинства микрорайонов города. Локальные очаги роста преобладали в центре и, скорее всего, были связаны с выходом на рынок дорогих объектов.
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