Экономическим судом Гомельской области рассмотрено дело по иску природоохранной инспекции к лесхозу о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, а также стоимости незаконно заготовленной лесной продукции (лесные соки).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, поводом для обращения с иском в суд для природоохранной инспекции явилась неправомерная выдача лесхозом лесничеству лесного билета на заготовку березового сока.

По мнению инспекции, билет был выдан на сбор березового сока на участке леса, где преобладающе произрастает сосна возрастом 54 года, а сок разрешено собирать на таких участках леса только при возрасте сосны – 76 лет.

В обоснование своей позиции инспекция сослалась на часть 1 статьи 84 Лесного кодекса Республики Беларусь, в силу которой заготовка древесных соков осуществляется на участках лесного фонда не ранее чем за пять лет до наступления возраста рубок леса.

При этом критерием, разрешающим заготовку древесных соков на участках лесного фонда, является определение состава насаждения (преобладающей породы), а также фактического возраста насаждения.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела, суд установил, что на указанном участке была проведена сплошная санитарная вырубка сосны. Преобладающей породой стала береза возрастом 57 лет, а не сосна.

Поскольку сбор сока разрешено производить с березы в возрасте 56 лет, то и на данном участке леса березовый сок можно было собирать.

При таких обстоятельствах, поскольку на участке существенно изменился состав насаждения (преобладающей породой стала береза), суд пришел к выводу о правомерной выдаче лесного билета на заготовку березового сока и отказе в удовлетворении заявленных требований.

Соответствующее постановление вступило в законную силу.