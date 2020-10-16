ЭКОНОМИКА РБ

НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ЗДАНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ В КОПЫЛЕ ПРОДАЛИ НА АУКЦИОНЕ ЗА БОЛЕЕ 123 ТЫС. РУБЛЕЙ

13:09 16.10.2020 В комитете «Минскоблимущество» 15 октября 2020 г. состоялся аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Копыльского района. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете госимущества Минского облисполкома, за неиспользуемое здание госавтоинспекции в Копыле боролись сразу два участника. В результате торгов здание было продано за 123 310 рублей. Победитель аукциона планирует на базе приобретенного недвижимого имущества открыть магазин розничной торговли.