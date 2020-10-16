За январь-август 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 2943,6 млн рублей, в том числе просроченная – 961,1 млн рублей, или 32,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 5881,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1076,9 млн рублей, или 18,3% от общего объема кредиторской задолженности.