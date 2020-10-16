Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 октября 2020 года выросло до 86,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 16 октября зарегистрированы 86 тыс. 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 78 тыс. 990 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 658 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 170 тыс. 047 тестов.