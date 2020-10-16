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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС ПРОВОДИТ РАССМОТРЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ СЕРИЙ ПОПРАВОК И ПЕРЕСМОТРОВ К ПРАВИЛАМ ООН НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
11:59 16.10.2020
БелГИСС проводит рассмотрение очередных серий поправок и пересмотров к Правилам ООН на транспортные средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, актуализация действующих в республике в качестве государственных стандартов Правил ООН и Глобальных технических правил путем внесения в них изменений, поправок и исправлений, а также принятие и введение в действие новых Правил ООН и Глобальных технических правил проводится в целях обеспечения соответствия выпускаемой продукции современному уровню развития техники, повышения безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также повышения качества и конкурентоспособности транспортных средств.
Так, очередные поправки и пересмотры касаются требований к электромагнитной совместимости транспортных средств, общей конструкции транспортных средств категорий М2 и М3.
Кроме того, к рассмотрению предложены изменения, касающиеся пневматических шин для автомобилей и прицепов, механических деталей сцепных устройств, сменных систем глушителя, систем автоматического экстренного торможения (САЭТ) для транспортных средств категорий М1 и N1.
Изменения также касаются установки устройств освещения и световой сигнализации в транспортных средствах категории L3.
Подробнее с предлагаемыми к рассмотрению документами можно ознакомиться в разделе «Статьи/Об актуализации Правил ООН» .
Предложения о необходимости введения новых серий поправок и пересмотров к Правилам ООН, а также сроках их введения следует направлять на е-mail: .не позднее 27 ноября 2020 г.
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