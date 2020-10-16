|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,4%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 5,9%
11:47 16.10.2020
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 105,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7% и 102,9% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 108,7%, потребительские товары – 100,1% и 101,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 105,5%, в том числе в растениеводстве – 102,5% и 106,7% соответственно, животноводстве – 100,1% и 105,2% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
Курсы в банках
на 16.10.2020
Конвертация в банках
на 16.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте