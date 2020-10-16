В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 105,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7% и 102,9% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 108,7%, потребительские товары – 100,1% и 101,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 105,5%, в том числе в растениеводстве – 102,5% и 106,7% соответственно, животноводстве – 100,1% и 105,2% соответственно.