За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,8%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 3457,3 млн рублей, в том числе просроченная – 542 млн рублей, или 15,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 г. составила 5 200,6 млн рублей, в том числе просроченная – 653,8 млн рублей, или 12,6% от общего объема кредиторской задолженности.