Во всех жилых домах Минска включили отопление. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Однако по нескольким десяткам адресов возникли аварийные ситуации, из-за которых тепло не поступило по отдельным стоякам или в отдельные квартиры.

Аварии устранят в ближайшее время. Нормативами на это отводится 10 дней. Чтобы справиться быстрее, специалисты ЖЭУ будут работать в выходные.

В остальных домах проводят наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание.