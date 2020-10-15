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ЭКОНОМИКА РБ
ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМАХ МИНСКА ВКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ
10:35 16.10.2020
Во всех жилых домах Минска включили отопление. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Однако по нескольким десяткам адресов возникли аварийные ситуации, из-за которых тепло не поступило по отдельным стоякам или в отдельные квартиры.
Аварии устранят в ближайшее время. Нормативами на это отводится 10 дней. Чтобы справиться быстрее, специалисты ЖЭУ будут работать в выходные.
В остальных домах проводят наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание.
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