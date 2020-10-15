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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ МЯСНОГО СЫРЬЯ ЧЕРЕЗ БУТБ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 34%


10:08 16.10.2020

Продажи мясного сырья через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) увеличились на 34%.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, с начала года совершено около 1 тыс. сделок по реализации мясного сырья для нужд отечественных переработчиков, объем продаж составил 40,2 млн BYN.

Наибольшим спросом у покупателей пользовалось замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты.

Более половины поставок обеспечили белорусские производители.

На долю нерезидентов из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши пришлось 47% всех сделок с мясным сырьем.

За рубежом в основном закупалась свинина и мясо птицы.

В последнее время на торгах особенно активны крупные мясопереработчики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года некоторые предприятия увеличили закупки на 50-70%. Прежде всего это касается импортной продукции.

Причина в том, что на фоне сокращения производства мяса в основных странах-экспортерах многие зарубежные поставщики существенно подняли цены. Однако на биржевых торгах за счет конкуренции этот скачок цен удается частично нивелировать. Поэтому сегодня одним из ключевых факторов, стимулирующих отечественных переработчиков расширять применение биржевого механизма, является возможность сэкономить на закупках мясного сырья.
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