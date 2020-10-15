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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 3,1%


09:58 16.10.2020

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 103,1%, к январю-сентябрю 2019 года – 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в сентябре подорожали по сравнению с августом на 1,2%, с начала года – на 5,8%, в январе-сентябре текущего года к январю-сентябрю 2019 года – на 3,8%.

Цены на услуги в сентябре подросли по сравнению с июлем на 0,1 процентных пункта, с начала года – на 5,4%, за январь-сентябрь 2020 года к январю-сентябрю 2019 года – на 7,1%.
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