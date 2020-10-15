Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2020 г. выросли на 5,2% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.