|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2020 ГОДА РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ НА 5,2%
09:47 16.10.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2020 г. выросли на 5,2% к уровню аналогичного периода 2019 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2020
Курсы в банках
на 16.10.2020
Конвертация в банках
на 16.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте