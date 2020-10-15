КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ДВА ОБЪЕКТА ЗА БОЛЕЕ 60 ТЫС. РУБЛЕЙ

Комитет «Гомельоблимущество» на электронных торгах продал два объекта, расположенных в Житковичахи и в д. Даниловичи Ветковского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, первым проданным объектом стал комплекс зданий общей площадью 5332 кв. м, находящийся в Житковичах. На данный лот было подано одно заявление, и участник приобрел недвижимое имущество по начальной цене. Итоговая цена составила почти 43 тыс. рублей.

Второй лот – здание бывшей бани в д. Даниловичи, начальная цена которого составила 5 базовых величин. В торгах приняли участие шесть потенциальных покупателей. По результатам аукциона цена выросла в 137 раз и составила почти 18,6 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, которые поступят в бюджет по результатам торгов составила более 60 тыс. рублей.