В преддверии 2020/2021 учебного года во всех регионах республики многодетным и малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста, оказывается материальная помощь на подготовку к школе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в текущем году планируется оказать единовременную материальную помощь 102 тыс. семьям, в которых воспитывается 210,7 тыс. детей. Общая сумма выплат составит 11,4 млн рублей.

Средний размер выплат составит: на одного ребенка - 54 рубля, на семью – 112 рублей.

Выплаты уже получили почти 50% семей.

В рамках государственной адресной социальной помощи – малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе многодетным), предусмотрено выделение единовременных пособий на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособий.

На 10 августа такая помощь предоставлена 2,7 тыс. семей (6,6 тыс. детей) на сумму почти 1,5 млн рублей, из них в виде: единовременного пособия – 808 семьям (1,8 тыс. детей) на сумму 290 тыс. руб. (средний размер пособия 40 рублей); ежемесячного пособия – почти 2 тыс. семей (4,8 тыс. детей) на сумму 1,2 млн. руб. (средний размер пособия 160 рублей).

Благотворительную и гуманитарную помощь получили 2,2 семей (6,4 тыс. детей) на сумму почти 80 тыс. руб.

По месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами материальная помощь оказана 3,4 тыс. семьям (6 тыс. детей).

Всего с 1 июля по 10 августа 2020 г. различные виды помощи на подготовку детей к новому учебному году оказаны на сумму 7,8 млн рублей.

По вопросам предоставления помощи на подготовку детей к школе указанным категориям семей необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.