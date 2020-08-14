За январь-июнь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,4%, рентабельность продаж – 7,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2020 г. составила 46,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 18,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2020 г. составила 57,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 13,8% от общего объема кредиторской задолженности.