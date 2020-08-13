Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 105,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,1% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 105,8%, потребительские товары – 99,9% и 101,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2020 г. по сравнению с июнем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 102,1%, в том числе в растениеводстве – 106,3% и 109,1% соответственно, животноводстве – 99,6% и 100,3% соответственно.