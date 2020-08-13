ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $668,7 МЛН

18:09 14.08.2020 За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики Гомельской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $668,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (53,8% от всех поступивших инвестиций), Австрии (37,9%), Украины (2%), Кипра (1,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $156,8 млн, или 23,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $167,8 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (60% от всех направленных инвестиций), Украины (19,2%), Австрии (12,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 85,5% всех направленных инвестиций за рубеж.