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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $668,7 МЛН
18:09 14.08.2020
За январь-июнь 2020 г. в реальный сектор экономики Гомельской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $668,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (53,8% от всех поступивших инвестиций), Австрии (37,9%), Украины (2%), Кипра (1,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $156,8 млн, или 23,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $167,8 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (60% от всех направленных инвестиций), Украины (19,2%), Австрии (12,1%).
На долю прямых инвестиций приходилось 85,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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